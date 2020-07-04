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兩人涉違國安法被捕遭警方抽取DNA樣本

2020-07-04 列印
　　警方在七月一日拘捕十人涉嫌違反《港區國安法》，當中一人已提堂，其餘九人獲准保釋。協助其中三名被捕人士的義務律師彭皓昕表示，其中兩名被捕者被警方抽取DNA樣本，她引述警員指因被捕人士干犯嚴重罪行，如果有任何不滿，可提出司法覆核。她稱，警方的確有權抽取DNA樣本，但過去一般是與涉及一些打鬥或強姦案件有關，她認為今次涉及《港區國安法》的案件，警方抽取樣本是無必要。

　　彭皓昕認為，被捕人都享有與其他案件般的法律權利，最起碼可與律師見面，亦可行使緘默權；但她指當日起初警方都不清楚是否可以讓被捕者保釋。

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