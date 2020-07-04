DSE歷史科試題覆核被駁回

一名應屆中學文憑試歷史科考生上月初向高院提出司法覆核申請，要求法庭撤銷考評局取消今屆歷史科一條涉及中日關係的試題。有關申請昨在高等法院被駁回。考評局歡迎裁決，指文憑試歷史科的閱卷工作已完成，正進行評級，預計可如期於本月二十二日發放成績。



法官高浩文在判詞中指出，取消試題的決定屬學術決定，並需考評局委員會作出不同方面的考慮，取消試題的決定應由考評局而非法庭所作出，亦不認為取消試題的決定涉及程序失當或任何不公。



高浩文又提到一旦撤銷決定，會對考評局造成沉重行政負擔，亦有延誤考生報讀大學或申請工作的風險，駁回申請人全部覆核理據，申請人需支付考評局一方的訟費。



