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傳有學生襲警後躲回校 張祝珊中學澄清：絕無其事

2020-07-04 列印
　　對於有文章指張祝珊英文中學學生在七月一日下午三時半於炮台山站附近襲擊警察，其後由兩名成年人帶領撤退回學校，張祝珊英文中學校長歐振強昨日澄清，校方經查證後，發現絕無其事，強調事件純屬虛構及惡意中傷，已對校方造成一定困擾。歐振強表示，翻查閉路電視，七月一日下午三至七時，沒任何人進入校園範圍；同時，亦無證據顯示學校有老師及學生參與當日的示威，警方並無進一步調查，這些足可證明事件純屬虛構。而校方已於前日主動聯絡教育局解釋事件。

　　歐振強續指，事件至今，不少家長及公眾人士通過電郵或電話查詢事件，甚至指責校方，對學校造成一定困擾，擔心或會影響學校聲譽。他希望公眾不要誤信傳言，對學校產生不必要的誤會。

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