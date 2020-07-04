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美再增逾5.3萬確診 創各國歷來單日新高

2020-07-04 列印
　　全球接近一千○九十萬人確診新冠肺炎，超過五十二萬人不治。美國周四再多逾五萬三千宗確診個案，創各國歷來單日新高，德州規定在有二十宗或以上確診個案的縣，民眾需要在公眾場所戴口罩，違者罰款。

　　此外，本港昨錄得五宗輸入個案，衞生署指由於近日經機場抵港人士的數量大增，如預計當日人數超出兩個檢測中心可容納的上限，來自風險較低地區的抵港人士收集深喉唾液樣本後，會直接前往指定地點進行十四天強制檢疫。

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