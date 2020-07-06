﻿酒店食肆割價搶客 萬元開心錢今到手 400億掀消費熱潮

全城關注的一萬元現金派發計劃，最早以電子登記的市民將於今日起收錢。財政司司長陳茂波指出，本周將有逾四百億元派到市民手中，預期未來兩個月是「消費黃金檔期」，對刺激經濟起重要作用。為鼓勵市民消費，有酒店與餐廳聯乘大割價，亦有食肆推出一元菜式。有餐飲業人士指，過千間食肆由下周起推出七折大優惠。



陳茂波發表網誌，指現金發放計劃至今累計收到五百七十六萬名市民登記，當中逾八成以電子方式經銀行登記。而上月透過電子登記的近四百三十萬市民，最快在今日起的兩、三天內分批收錢，比原定收款日期略為提早兩天，預計本周將有合共逾四百億元派到市民手中。本月起透過銀行電子登記者，則需等候約一星期才可收錢。至於以書面登記的市民，會於本月稍後及下個月收到款項。



財爺花光萬元資助社企



陳預期，未來兩個月可說是「消費黃金檔期」，對刺激本港經濟和穩住就業，起着重要的支撐作用，有助穩住信心。他透露，自己仍未登記申領一萬元但已花光，部份預先贊助社企的長者愛心飯盒，也在另一間社企訂了愛心曲奇，準備送給在社福機構家舍生活的小朋友。



環球疫情未退，市民短期內難以外遊，多間酒店及食肆推大推優惠吸客。香港黃金海岸酒店罕見地推出「主題客房訂二送一」優惠、香港九龍東皇冠假日酒店亦有住宿合併自助餐優惠，只需約一千元，就可以入住雙人豪華客房一晚、連早晚兩餐。東海飲食集團全線分店，逢星期五、六及日分別堂食美極煎大蝦碌、蝴蝶蒸石斑及沙薑走地雞，只要一元。稻香則有「一蚊鴿」大優惠。



香港餐飲聯業協會會長黃家和對本報說，市民過去數月都「就住就住使錢」，隨着市面回恢朝氣，他指食肆在父親節及後的生意有明顯好轉，加上大大小小食店密鑼緊鼓推廣餐飲優惠，下周便有過千間食肆聯合推出七折大優惠。



下周逾千食肆七折優惠



有市民接受訪問時稱，收錢後會大吃一餐慶祝、補貼租金及購買防疫用品等，亦有人稱會把款項儲起來，用在日後的旅行經費或海外交流費等。中文大學商學院高級講師李兆波認為，除非零售業界推出震撼性的大優惠，否則部份市民仍會把款項儲起，留到通關後才到外地消費。



