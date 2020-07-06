本地零確診三周「斷纜」﻿ 診所女護粥麵師傅中招﻿

本港三星期本地零確診感染新冠肺炎紀錄再次「斷纜」，昨天新增兩宗本地個案，包括一名分別在牛池灣坪石邨及屯門內河碼頭食肆工作的男子，其感染源頭不明。他前日在荃灣西港鐵站不適送院，分別有一名及二十一名醫護須送檢疫及接受檢測。另一名女病人在青山道一診所工作，早前曾與大圍女患者見面，但後者未有告知當局。當局擔心，大眾出現防疫疲勞。



患者未有妥善戴口罩



五十九歲新增男患者，居於在牛池灣坪石邨玉石樓，沒有外遊紀錄，其病毒感染源頭不明。他上月三十日晚流鼻水、頭暈及發冷，上周五肚瀉，當日曾向私家醫生求診，前日在荃灣西港鐵站感到頭暈，向站內職員求助，其後由救護車送仁濟醫院，後轉送瑪嘉烈醫院，目前情況嚴重。兩名港鐵站務主任及一名承辦商清潔工須接受檢測。



男病人凌晨二時至六時在坪石邨「彬記粥麵美食」負責煲粥、煲湯，最後上班日為本月一日上午；而他早上九時至下午一時在屯門內河碼頭龍門道的「健榮飯堂」負責蒸飯，最後上班日為上月三十日。他分別於上月二十五日及二十八日下午三時許獨自到屯門「好日子」及旺角「點心圈」用膳。其任職兩家食肆的同事須接受檢疫，其他顧客及玉石樓的居民將獲發深喉唾液樣本收集瓶。



醫管局指這名男患者入住仁濟醫院內科單人病房期間，一名護士無佩戴全面罩、眼罩，及穿著保護衣為他抽取鼻液，被列為密切接觸者，須接受檢疫。病人住院期間亦曾未有妥善戴口罩。



診所醫生夫婦亦發燒



衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言擔心大眾出現防疫疲勞，呼籲市民保持警惕，任何人不舒服，應及早求醫。



另一名新增女患者四十一歲，家住長沙灣青山道鴻裕大廈B座，在鄰近的吳毓輝西醫診所上班，負責執藥派藥，毋須接觸病人。她上周四喉嚨不適，前日下午發燒，當晚確診，目前情況穩定。患者診所職員須送檢疫，上月三十日後求醫的病人以及鴻裕大廈居民將獲發樣本瓶。吳毓輝醫生和其太太前晚輕微發燒，目前對檢測呈陰性。



女病人曾於上月二十四日與美田邨美秀樓確診女住戶，在西九龍中心KFC吃下午茶，但未有告知當局。