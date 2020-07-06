中招女傭瞞報由菲律賓出發

或要求高危區回港者提交深喉樣本
張竹君稱，該病人由台北轉機抵港，但瞞報由菲律賓出發，強調旅客提供虛假資料屬違法。她建議，接受家居檢疫人士長時間戴口罩、分開進食及使用洗手間等，若可以的話，其家人可到親戚家中或酒店居住。
另外，本港昨日新增八宗輸入個案，分別由巴基斯坦、印度以及印尼返港。就前日的新增個案包括一名獲豁免強制檢疫的貨機機師，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指稱會考慮要求從高危地區回港的豁免檢疫者，向中心提交深喉唾液樣本。
全城關注的一萬元現金派發計劃，最早以電子登記的市民將於今日起收錢。財政司司長陳茂波指出，本周將有逾四百億元派到市民手中，預期未來兩個月是「消費黃金檔期」，對刺激經濟起重要作用。為鼓勵市民消費，有酒店與...
2020-07-06
台灣海軍陸戰隊上周五進行登陸搶灘訓練發生事故，一艘橡皮艇被大浪打翻，致七人落海，三人命危，其中一名二十六歲蔡姓官兵延至昨日凌晨宣告不治；其餘兩名官兵仍在搶救中。昨午更傳出負責該次海上操舟演訓合格簽證的...
2020-07-06
與中國一海之隔的西日本熊本縣在周六亦遭大雨重創，目前已傳出至少二十人罹難，十四人沒有生命跡象及最少十多人失蹤，縣內水浸令約三十地區交通中斷，多人等待救援。但周日下午熊本縣更傳來「二度受災」的消息，據日...
2020-07-06
會德豐旗下的茶果嶺新盤KOKO HILLS，日前公佈首批83伙價單，包括一至三房戶型，折實均價19995元，計及最高21.5%折扣後，樓價介乎787.2至1602.7萬，發展商指項目最快下周開售。 會...
2020-07-04
視像看診（TELE－DOCTOR）即將登陸香港！香港電訊（6823）董事總經理兼電訊盈科（008）財務總裁許漢卿接受訪問時表示，最快兩至三周內推出全港首個視像看診服務，市民可透過平台預約「睇醫生」，醫...
2020-07-06
熱刺領隊摩連奴和愛華頓主帥安察洛堤都屬保守派教頭，近期求變態度卻各異。後者在英超復賽後，對症下藥重用十九歲左翼安東尼哥頓，收到意想不到的效果，相反狂人將盧施素推前任進攻中場，未能改善創造力不足的問題。兩帥今晚聯賽交鋒，肥安勢技勝一籌。 （Now4K 611、621台周二凌晨3:00直播） 安察洛堤去年十二月尾入主愛華頓後，排兵佈陣都十分穩陣。復賽後，他主動求變，在陣中最弱一環左中場派上奇兵安東尼哥頓，後者過去三輪聯賽兩次擔正。 解放哥頓拔刺 十九歲的安東尼哥頓陣上敢於作高難度傳送，上輪主場2:1勝李斯特城就交出一次助攻，同時還有兩次過人、三次攔截的全面表現，最重要就是率隊於...
2020-07-06
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
2017年參選港姐時，胡美貽（Nicole）雖然大熱倒灶，但憑於J2節目《3日2夜》大晒34E火辣身材，獲網民封為「新一代咪神」！不過見阿女拋頭露面勁性感，在美從商的富爸爸似乎唔多Like，仲「咒」她...
2020-07-06
去全球化已成為必然的趨勢，雖然超級樂觀的人時常強調「明天會更好」「機會處處有」，但無論如何，最實用的方法還是改變生活模式，讓自己輕鬆地生活下去，而「極簡主義」（Minimalism）可能是主流的出路。 「極簡主義」不只是一種藝術風格，近年更成為生活的理念和人類生存的哲學。當人們習慣「生活簡單就夠」和「少一點更好」，不作多餘的消費和浪費地球資源時，生活成本就會下降，遇到任何經濟逆境，也較一般人有更強的堅持力。沒有人能擔保自己的工資或生意可維持或有增長。只要願意學習，就能調整出一套適合自己的「極簡」生活，不會成為「月光族」，可以有更多閒錢做幸福的事。 要掌握「極簡主義」的生活，...
2020-07-06
何良和郭能今日剛好都生日，前者六十大壽，後者四十有二，無獨有偶，兩人昨日都有馬贏，齊齊提前收壽禮。先是郭能在第二場憑東廄「好運寶寶」報捷，騎者已經連續八次田戰都有頭馬進帳。至於何良則在第三場憑「喜盈運...
2020-07-06