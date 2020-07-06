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中招女傭瞞報由菲律賓出發

2020-07-06 列印
　　上周五及周六共有二百三十四名由「風險較低地區」返港人士，未待檢測結果就獲准前往家居檢疫地點，當中一名菲律賓女傭確診。

或要求高危區回港者提交深喉樣本

　　張竹君稱，該病人由台北轉機抵港，但瞞報由菲律賓出發，強調旅客提供虛假資料屬違法。她建議，接受家居檢疫人士長時間戴口罩、分開進食及使用洗手間等，若可以的話，其家人可到親戚家中或酒店居住。

　　另外，本港昨日新增八宗輸入個案，分別由巴基斯坦、印度以及印尼返港。就前日的新增個案包括一名獲豁免強制檢疫的貨機機師，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指稱會考慮要求從高危地區回港的豁免檢疫者，向中心提交深喉唾液樣本。

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