歌手Kanye West參選總統 被指𠝹拜登票

美國總統特朗普的「鐵粉」、著名饒舌歌手Kanye West（圖）宣佈，將參加十一月的美國總統大選。不少網民質疑Kanye West的舉動，是想從民主黨總統候選人拜登手中𠝹走少數派及年輕人的票。



現年四十三歲的Kanye West在Twitter寫道：「透過相信上帝，凝聚願景，建設未來，我們如今將體現美國希望，我要競選美國總統。」文末同時附上美國國旗圖案以及「二○二○願景」的主題標籤。但Kanye West未有交代是否已向州選舉委員會遞交官方文件。



Kanye West過去一年曾公開支持並拜訪特朗普，稱對方為「兄弟」。而Kanye West的妻子、電視真人騷女星Kim Kardashian亦支持特朗普，兩夫妻的政治取態，與大多左傾的娛樂圈人士相左。Kanye West宣佈參選的推文一出，電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克隨即推文表示：「全力支持！」；但不少網民質疑Kanye West的計劃是想從拜登手中奪走足夠的少數派及年輕選票，以助特朗普連任。



Kanye West活躍於饒舌音樂及街頭時尚，言行備受爭議。在一六年，Kanye West與妻子以剪輯過的通話錄音，聲稱女歌手Taylor Swift批准前者在其歌曲中提及自身名字，導致否認事件的Taylor Swift飽受多年的網絡欺凌。直至今年三月，黑客曝光雙方的完整電話錄音，顯示Taylor Swift當時未有完全同意Kanye West的要求。



