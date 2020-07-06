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特朗普再抨中國瞞疫須負全責

2020-07-06 列印
特朗普再抨中國瞞疫須負全責
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　　全球上周五新增超過二十一萬宗新冠肺炎確診個案，再創單日新高。疫情嚴重的美國，總統特朗普（見圖）前日在白宮慶祝獨立日活動上款待數百名賓客，現場幾乎沒有人戴口罩，也沒有保持社交距離。特朗普發表演說時表示，美國被來自中國的病毒所害，重申「中國隱藏、瞞騙和掩飾，導致疫情傳播至全球一百八十九個國家，中國必須負上全責。」

　　他指出，美國已檢測近四千萬人，「其中百分之九十九的病例都完全無害」，又相信年底前會研發新冠病毒治療方法或疫苗。美國累計有超過二百八十三萬人染疫，近十三萬人不治，近日每天新增病例都超過五萬宗，多個州份疫情反彈，其中以佛羅里達州及德州尤為嚴重。

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