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九歲童獨留在家 父涉虐兒被捕

2020-07-06 列印
　　獨留兒童在家兩日兩宗，繼前日深水埗發生虐兒事件後，長沙灣蘇屋邨亦發生同類案件。一名三十二歲姓廖女子，昨凌晨四時許報案，指其九歲姓周兒子懷疑被獨留在家。

　　警方接報到場，初步未有發現男童身上有明顯傷痕。其後聯絡上其三十三歲父親協助調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略將他拘捕，男童則送院檢驗。

　　前日凌晨一時許，一名兩歲男童被鄰居發現遭獨留在深水埗福華街一單位內報警，警方及消防到場破門而入救出男童，並無受傷，事後獲送院檢驗。

　　男童的二十四歲姓陳母親事後回家，警方調查後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略將其拘捕及帶署進一步調查。

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