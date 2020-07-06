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唐狗女嘔吐疑被虐 愛協送檢驗

2020-07-06 列印
　　深水埗發生懷疑虐狗事件，一名拾荒婦報稱其飼養的一隻唐狗女出現嘔吐，附近一把掃帚柄斷開遺地上，疑愛犬曾被人虐打報警。愛護動物協會人員到場將狗女帶走，警方列虐畜處理。

　　現場為長沙灣道一七一號後巷，不時有拾荒者在後巷擺放紙皮、膠桶、紅白藍膠袋及清潔工具等雜物。昨晨六時許，一名婦人攜同兩隻飼養的一黑一白唐狗到後巷，其間因人有三急，將兩犬暫綁於後巷離去。約一小時後她折返時，發覺其中一隻叫「妹妹」的黑色唐狗女嘔吐，附近有一把掃帚，長柄斷開，懷疑愛犬曾經被人以掃帚襲擊受傷報警。

　　警方到場通知愛協人員到場協助，初步未見「妹妹」有表面傷痕，但未悉是否有人餵飼有毒食物，將牠帶走交獸醫檢驗。

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