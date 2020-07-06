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陳弘毅：撰文批政府不構成顛覆國家政權罪

2020-07-06 列印
　　《基本法》委員會委員陳弘毅指出，寫文章批評政府，或鼓勵他人以合法及非武力方式，改變香港或內地政治制度，並不構成顛覆國家政權罪。他解釋，根據國安法條文，顛覆國家政權罪的起訴門檻較高，要涉及武力、威脅使用武力及其他非法手段，才構成犯罪行為。

　　對於港澳辦副主任張曉明早前指，如有人謠傳港鐵太子站有警員打死人，引發社會惡意憎恨警隊，將違反國安法，陳弘毅指不同意該說法，因在香港發佈虛假消息，不屬違法，不符合條文所指，以非法方式，引發居民對中央及特區政府的憎恨。

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