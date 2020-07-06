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跑馬地食肆遭扑爛玻璃門

2020-07-06 列印
■跑馬地一間食肆被扑爛五道玻璃門。
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　　跑馬地一間食肆被歹徒扑爛玻璃刑毀。昨凌晨一時許，一名蒙面男子到達奕蔭街三十二號地下一間越南食肆，不由分說以硬物擊碎食肆的五道玻璃門，得手後逃去無蹤。有途人路經發現報案，警員到場一度在附近兜截可疑人，但未有發現。負責人接通知與職員折返現場協助警員調查，他們均表示食肆未有被人勒收保護費及無與人結怨，不明歹徒動機。案件警方列作刑事毀壞處理，現正根據閉路電視錄影，追緝歹徒歸案。

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