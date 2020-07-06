日方對制裁北京有保留 憂兩國關係極度惡化

去全球化已成為必然的趨勢，雖然超級樂觀的人時常強調「明天會更好」「機會處處有」，但無論如何，最實用的方法還是改變生活模式，讓自己輕鬆地生活下去，而「極簡主義」（Minimalism）可能是主流的出路。 「極簡主義」不只是一種藝術風格，近年更成為生活的理念和人類生存的哲學。當人們習慣「生活簡單就夠」和「少一點更好」，不作多餘的消費和浪費地球資源時，生活成本就會下降，遇到任何經濟逆境，也較一般人有更強的堅持力。沒有人能擔保自己的工資或生意可維持或有增長。只要願意學習，就能調整出一套適合自己的「極簡」生活，不會成為「月光族」，可以有更多閒錢做幸福的事。 要掌握「極簡主義」的生活，...

2020-07-06