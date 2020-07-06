  • 2020年7月6日 星期一
  • 29º
  • 78%
熱門： 國安法國安處蘇惠德梁朝偉林丹

日報新聞 > 港聞

日方對制裁北京有保留 憂兩國關係極度惡化

2020-07-06 列印
　　共同社引述政府消息人士指，日本當局認為制裁北京不切實際，擔心會導致與中國關係極度惡化，嚴重影響日本經濟。除美國外，其他國家對制裁並不積極，因此首相安倍晉三對此態度審慎。

　　但報道指，內閣官房長官菅義偉日前表示，將與包括美國在內的相關國家合作，要求中國採取恰當應對措施。因此，日方不排除限制向中國當局人士等發放簽證等措施。

　　七國集團外長六月中曾發表聯合聲明，指對《港區國安法》立法表示「嚴重關切」，能不能阻止北京的立法工作。對此，共同社認為，七國集團能否發出更強硬的訊息將成為焦點。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd