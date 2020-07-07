﻿315萬人率先收一萬 買玩爽手 食肆「爆場」

政府現金發放計劃昨天落實，首批合共派出三百一十五億元，成為本港史上最大型一次過派錢行動。不少市民心急查看銀行過數，令多間大銀行網上系統一度「塞車」。有市民袋了一萬元後，即時開心消費。著名川菜館「詠藜園」表示，受政府派一萬元的好消息刺激，近期晚晚「爆場」，昨晚只是閒日，亦全場客。有潮流菲林相機專門店指出，多了年輕人花錢買菲林，生意轉好。



政府發言人表示，登記領取一萬元的首批約三百一十五萬名市民，昨日已可在其個人銀行帳戶收款，其餘登記者會於未來一、兩天內收錢，存款會在登記人的銀行存摺或月結單上標示「HKSARG$10000」、「HKSARG」或「HKG」等字樣。銀行亦會三個工作天內透過短訊、電郵或信件通知登記人已存款。



熱烈查帳致網絡擠塞



滙豐、恒生以及眾安銀行的用戶昨日凌晨率先收錢。不少市民心急查看，昨早突然大批人上網，令滙豐、中銀以及渣打銀行的網上理財系統因網絡流量較高而短暫延誤或間歇性斷線，部份用戶無法登入帳號。有關銀行網上服務至下午才陸續恢復正常。



著名川菜館「詠藜園」東主楊太表示，受政府派錢帶動消費，近期晚晚「爆場」，食客們昨日的話題：「收咗錢未？」她稱，顧客消費意欲明顯加強，捨得點較昂貴菜式，詠藜園會推出優惠卡供客人儲積分，鼓勵持續消費。同屬楊太的高級齋菜館巧饍坊，昨晚亦滿座。



有年輕人取得一萬元後，去買潮物心頭好。菲林相機店「Image Playground」負責人Ivan稱，政府派錢，對受疫情影響的零售業幫助很大，「o依家起碼唔使蝕。」他指，近日多了年輕人來買菲林或菲林相機，店方會陸續推出優惠，給顧客更多選擇。



旅發局為配合這股消費潮，早前推出「旅遊．就在香港」一站式平台，搜集逾一萬項消費優惠，鼓勵本地遊和消費。局方近日在中上環、尖沙咀等旺區展示「旅遊．就在香港」主題裝飾，方便市民使用裝飾上的QR Code，了解附近旅遊主題路線及消費優惠資訊。



政府累計收到五百七十六萬名市民登記領取一萬元。在本月一日之後經銀行電子登記者，可於登記後約一周收錢。書面申請者則最快本月二十日起獲發款項。仍未登記的合資格久永居民，最遲明年十二月三十一日或之前任何時間登記。