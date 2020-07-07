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逾百市民商場舉白紙抗議

2020-07-07 列印
逾百市民商場舉白紙抗議
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　　《港區國安法》實施近一星期，昨日仍有市民響應網上號召到商場聚集。警方表示，昨晚六時許，觀塘APM商場內有群眾集結及高聲叫囂。警方遂到場執法，向集結人群舉起黃旗及發出多次警告，指出他們涉嫌參與非法集結，要求他們立即停止集結及離開，否則有可能被捕。

　　其間商場各樓層共有逾百名示威者聚集，有人高舉手持的白紙默站（圖），疑暗示《港區國安法》製造白色恐怖。警方截查多人及拉起橙色帶，晚上八時許，仍有大批市民聚集商場，警方一度舉紫旗警告，意即聚集人士可能違反《港區國安法》。警方共拘捕八人。

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