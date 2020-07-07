  • 2020年7月7日 星期二
  • 29º
  • 81%
熱門： 派1萬銀行國安法新冠肺炎周庭

日報新聞 > 港聞

取車男子遭四煞「行刑式」狂斬

2020-07-07 列印
　　慈雲山發生斬人血案。二十四歲姓郭男子，昨凌晨近一時，與一名男友人往沙田坳邨和田樓對開路旁取車，其間四名戴鴨舌帽及口罩的持刀男子撲出，不由分說向郭揮刀狂斬。郭遭人疑以「行刑式」斬傷腰部、左手及右腳，兇後傷人後逃去。

　　郭的友人報警，救護員到場為傷者包紮後送院，治療後情況嚴重，傷者聲稱不明遇襲原因。警方不排除案件涉及尋仇，暫列傷人處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd