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駐港部隊實彈訓練 冒雨練投擲手榴彈

2020-07-07 列印
■解放軍輪流練習投擲手榴彈。
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　　《港區國安法》實施，解放軍駐港部隊昨在官方微信號「香江礪劍」上載實彈訓練影片，展示駐港解放軍在暴雨中進行多項連貫訓練，包括投擲手榴彈、步槍射擊演習等。

　　根據片段可見，解放軍駐港部隊訓練在暴雨天氣下進行，並採取「緊急拉動、隨機導調、實打實投」方式，重點檢驗機關和分隊應急響應、快速出動、動中通聯、武器使用等能力。解放軍逐一練習投擲手榴彈，手榴彈落在有積水的草地上爆炸。士兵其後進行實彈練習，先是站立射靶，接着冒雨匍匐在地射擊。最後，官兵在屋頂進行地圖使用技能訓練。

　　「港版國安法」通過後，解放軍駐港部隊曾發聲明表示，堅決維護該法頒佈實施，履行防務職責，並堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹「一國兩制」方針。

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