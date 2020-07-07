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鄧炳強：《國安法》令警隊有法可依

2020-07-07 列印
鄧炳強：《國安法》令警隊有法可依
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　　警務處處長鄧炳強（圖）接受央視專訪，指《港區國安法》令警隊執法有法可依，極大增強警隊維護國家安全的信心，他指過去一年香港發生很多暴力事件，部份行為涉及威脅國家安全，現在《國安法》令相關的犯罪行為得到規管。

　　鄧炳強說在《國安法》立法前一刻，很多人的真面目暴露出來，以前主張「本土主義」的人，現在說過去是被「港獨」騎劫；又有參與所謂抗爭的人選擇退休，顯示《國安法》對社會穩定所發揮的積極作用。

　　警務處副處長劉賜蕙已宣誓出任警務處國家安全處的負責人，她接受央視訪問時表示，對於任命感到無比的光榮。

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