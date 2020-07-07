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美股中段升317點

2020-07-07 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報二六一四四點，升三百一十七點；納指則報一○四二三點，升二百一十六點。滙控美國預託證券價格見三十九點五港元，升零點二港元；騰訊則見五百二十五點二三港元，升五點二三港元。紐約期金報每盎司一千七百九十三點四美元，升三點四美元；紐約期油則報每桶四十點六七美元，升零點○二美元。
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