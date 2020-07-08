本地確診一日九宗 第三波疫襲 安老院學校失守 食肆增新症

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，昨天一日之內錄得九宗本地個案，涉及三間餐廳和一所中學，並首次有安老院舍爆疫；五名新增患者感染源頭不明，包括安老院舍院友、醫管局員工及演藝學院學生等，他們集中在沙田和黃大仙兩區。當局擔心社區出現大爆發，形容「全港失守」，急需收緊防疫措施以斬斷社區的病毒傳播鏈。



本港昨天新增九宗本地個案，當中牛池灣坪石邨「彬記粥麵美食」群組擴大，一名二十八歲男食客自行到私家醫院檢測後確診。另有一對五十八歲及十四歲父子染疫，同住彩輝邨彩華樓，父親是的士司機，上周一（上月二十九日）起流鼻水，上周三（本月一日）曾光顧「彬記」，他買外賣回家；其子則就讀黃大仙中華基督教會扶輪中學中三級，前日回校上課，該校昨天起停課十四天。



幫襯「彬記」的士司機疑播毒 該的士司機多次接載一名在佐敦渡船角文英街「新發茶餐廳」任侍應的男子，兩人為朋友，該六十八歲侍應亦確診，他是長期病患者，上月二十五日身體轉差，翌日向私家醫生求診，前日起咳嗽及氣喘，到聯合醫院求醫並確診。另一名曾到訪「新發」的的士司機亦初步確診。



另有五名源頭不明個案，包括慈雲山「港泰護老中心」安老院一名八十五歲女院友確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該院舍亦有兩名院友初步確診，並有一人發燒送院，相信院舍爆發疫情，而安老院在全球均屬高危，疑有員工或可外出院友帶病毒回來。「港泰」共有三十七名院友，以及十多名員工，全部被送入薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營檢疫。



「港泰護老中心」三院友中招



一名四十歲醫管局九龍醫院資訊科技部男員工確診，他居於沙田禾輋邨德和樓，上月底到訪大埔鐵路博物館、長洲、沙田新城市廣場及迪欣湖，本月三日到迪士尼樂園及迪士尼樂園酒店，翌日發病。他曾送就讀火炭培基小學的女兒回校，但沒有入內，女兒暫無病徵。







一名四十二歲、在沙田石門京瑞廣場一樓「豐鍋雞煲」任職廚師的男子染疫。他與家人居於區內禾輋邨美和樓，妻子及三名子女均不適，兒女分別就讀於沙田崇真學校及馮黃鳳亭中學。被問及是否需要全港停課，張竹君指需由政府考慮一籃子因素再作決定。



一名二十九歲男鋼琴教師亦確診，他居於屯門兆隆苑，就讀演藝學院，上周六發病。他最後上學日為上月十六日，估計他的感染與學校無關。另有一名六十六歲、居於水泉澳明泉樓的女子，接受身體檢查後發現胸肺有異，求醫私家醫生並確診。她曾到邨內「太子燒味」、大圍「美源餐廳」及新城市廣場。



張竹君認為，疫情第三波爆發，原因是社交接觸，若有患者無病徵，與親友相聚便有一定風險。她指，可能之前「禁得太犀利」，不少人趁假期相約朋友親戚吃飯。她認為，減少見面，病毒就不會傳播。