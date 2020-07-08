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美股中段跌207點

2020-07-08 列印
　　美國周二股市下跌，杜指中段報二六○七七點，跌二百零七點；納指則報一○四五七點，升二十三點。滙控美國預託證券價格見三十八點三五港元，跌零點三港元；騰訊則見五百一十七點三二港元，升一點三二港元。

  紐約期金報每盎司一千八百零九點二美元，升十五點七美元；紐約期油則報每桶四十點九二美元，升零點二九美元。
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