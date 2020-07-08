﻿多個社交媒體 ﻿﻿拒港府索用戶資料﻿

《港區國安法》第四十三條的實施細則昨日生效，列明政府可向法庭申請手令，要求服務商提供有關身份記錄或解密協助，若違反可被判罰款十萬及監禁兩年。消息傳出後，多家科技企業宣佈暫停處理港府申索用戶資料的要求，包括港人常用的社交媒體如facebook、WhatsApp及Telegram等。



科技巨企Google和蘋果公司、社交平台Twitter、facebook及其即時通訊軟件WhatsApp和Telegram，宣佈已暫停處理港府索取用戶資料的要求後，視像會議平台Zoom與職場社交網站平台LinkedIn亦加入陣線。其中蘋果公司表示需要評估《港版國安法》，暫未有收到披露香港用戶數據的請求，香港的執法部門如提出要求，需要根據美國與香港之間訂定的司法互助協議，美國司法部亦會審核。私密即時通訊軟件Signal更指，從未有用戶資料可移交予香港警察。



TikTok撤出香港市場



此外，中國字節跳動旗下的抖音海外版TikTok發言人證實，鑑於近期事件，公司數日內會撤出香港市場。TikTok現時已從香港區蘋果App store及Google play store下架。而美國國務卿蓬佩奧接受訪問時稱，美國正研究取締包括TikTok在內的中國社交網絡程式。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回覆本報查詢時指，由於法例容許警方在持法庭手令下，要求服務商提供用戶貨料，若部份公司「企硬」不交出，或會選擇撤出香港市場，港人因此不能繼續使用有關軟件。他批評「港府自己都有facebook專頁」，新例下會削弱本港的資訊科技，又不排除會有更多其他國家的軟件加入暫停供出資料行列。



立法會資訊科技界議員莫乃光對有關細則的實施，感到極度憂慮，認為是行政繞過法庭的把關角色，質疑《截取通訊及監察條例》已作廢，形容情況有如內地的網絡防火牆城搬來香港。



