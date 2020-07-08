港人紛轉用加密通訊軟件Signal

《港區國安法》第四十三條實施細則生效後，各大社交媒體宣佈暫停處理向港府交出用戶資枓。由於憂慮個人資料會被洩露，不少本港手機用戶馬上轉用私隱度更高、以端到端加密信息的免費通訊應用程式「Signal」，該應用程式分別升至香港區蘋果App store及Google play store熱門下載首位。



以「向隱私說『你好』」作為宣傳口號的私密即時通訊軟件Signal表示，在設計服務時，會盡量減少保留的用戶數據，公司只有用戶註冊Signal的日期和時間，及用戶的最後上線日期，並強調所有消息內容都是端到端加密的。Signal二○一六年在美國維珍尼亞州東區聯邦地區法院一宗官司中表明，即使有合法的傳票，他們亦沒有保留用戶其他資料，包括姓名、地址、電話號碼或電郵等。



