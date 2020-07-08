鄭若驊：《港國安法》 不存凌駕性問題

立法會昨日舉行聯席會議，討論《港區國安法》第四十三條實施細則，有民主派議員質疑國安法具凌駕性，而國安公署執行職務時不受香港管轄。律政司司長鄭若驊表示，法例寫明國安公署人員必須遵守全國性法律及香港法律，接受國家監察機關監督，機制完全公開，公眾可作投訴。



保安局局長李家超指，警員在執行《細則》時必須守法和受到不同的制約，如某些情況需要經過法庭批准，任何人違反法律都要負上責任。他又提到在《細則》中的七項條例，其中有四項與現行處理其他罪行的做法相類似，強調警方在截取通訊和秘密監察時，必定會考慮必須性、相稱性和比例性的問題。



