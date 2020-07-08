雷射筆襲警 女經理囚三月

二十八歲任職經理、曾任職空姐的被告郭麗芬，去年八月十日在尖沙咀用雷射筆照射一名執勤巡邏的防暴警員眼睛，警員沿着光源追蹤並將她拘捕。昨日她在九龍城法院否認指控受審後，被裁定一項襲警罪成，判囚三個月。



裁判官陳慧敏指，警察每天工作要面對不同危險，對社會作出貢獻，因此要判處阻嚇性刑罰，以保障警員安全。儘管被告背景符合被判社會服務令的條件，但考慮到案件嚴重性，以及要對社會帶來重要訊息，因此判監是無可避免，終判處她監禁三個月。裁判官批准被告以二萬元保釋等候上訴，須繼續守宵禁令及不准離港。



