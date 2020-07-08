另外，行管會正向許智峯、陳志全和朱凱廸追討他們在會議廳和會議室投擲惡臭物的清潔費和復修費。
立會追梁游薪津共186萬
另外，行管會正向許智峯、陳志全和朱凱廸追討他們在會議廳和會議室投擲惡臭物的清潔費和復修費。
本地確診一日九宗 第三波疫襲 安老院學校失守 食肆增新症
本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，昨天一日之內錄得九宗本地個案，涉及三間餐廳和一所中學，並首次有安老院舍爆疫；五名新增患者感染源頭不明，包括安老院舍院友、醫管局員工及演藝學院學生等，他們集中在沙田和黃大...
2020-07-08
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安徽200考生交通中斷被困 貴州校巴衝水庫21死
中國近日多處遭受洪災，又逢高考季，昨日傅出兩宗有關學生及洪水的事故。昨午貴州安順一輛載有學生的大巴，突然衝進虹山水庫，直至昨午五時半為止，已救出三十六名傷者，不過其中二十一人不治，十五人受傷，事故原因...
2020-07-08
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倘學校全面改為網上授課 美留學生不能入境或逗留
新冠疫情影響，美國多間大學和中學改為網上授課。但美國移民及海關執法局（ICE）周一公佈新指引，指如學校在新學期全面採用網上教學授課，該校的海外留學生將不能入境，需回到自己國家參加網上課程。如已在美國境...
2020-07-08
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外望市海雙景 盈翠半島敞亮廳堂雅致裝潢
青衣盈翠半島為鐵路上蓋屋苑，生活配套一應俱全。是次精選大戶放盤，屬高層自製相連單位，實用面積1541方呎，間隔為4房雙套，一室裝潢雅緻，廳堂多窗設計，光猛明亮，望為荃灣西海景，景觀甚為開揚。 ...
2020-07-08
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納指續創紀錄新高 憂疫情反覆 杜指跌396點
市場觀望疫情發展，以及美國重啟經濟進度，外圍股市在高位有獲利回吐。杜指早段曾跌169點，見26117點；標普500指數早段跌0.4%；納指則繼續創紀錄新高。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25...
2020-07-08
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美職回歸盃 今日開鑼
美職踢完兩輪後因新冠肺炎疫情而停擺，事隔四個月賽會特意安排為期一個月、以大型盃賽模式進行的美職回歸盃讓廿六隊先熱身，緊接聯賽就會恢復。雖然FC達拉斯因為有十名球員確診肺炎退賽，但賽會最終決定賽事以二十...
2020-07-08
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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懶理王浩信牛一晒肌 陳自瑤贈興 轟「小三」搶老公
陳自瑤（YoYo）和老公王浩信屢被傳婚姻不穩，但兩夫妻屢避談婚姻狀況。昨日是王浩信的37歲生日，他在社交網分享爆肌黑白照，未見YoYo按讚，而她前晚卻在社交網分享新劇劇情短片，並留言「女人我見得多，好...
2020-07-08
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社論——防疫牆穿窿 後果好嚴重
新冠肺炎疫情早前穩定下來，近日確診人數飆升，爆疫處所包括餐廳、老人院、學校、主題樂園酒店等，當中五宗病例源頭不明，情況令人憂慮。政府研判後認為，社區有隱形病毒傳播鏈，形容本港爆發第三波疫情，故昨天起機師、機組人員、船員等入境者不再豁免病毒檢測，以防「隱形病人」入境播毒，堵塞一個潛在的防疫漏洞。但這安排並不足夠，當局必須規定所有入境者隔離，即使影響個別行業的運作，也在所不惜。 鑑於疫情回升，港府昨晚公佈一系列防疫措施，包括乘船來港的船員要有健康證明，否則一律不得入境。而外傭抵港，除了要出示出發地的檢測陰性報告，還要入住酒店隔離十四天，但這個要求，乘飛機入境的機師、機組人員、船...
2020-07-08
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頭號目標——水箭龜馬膽之選
第九場三班一八○○米。鍾情「水箭龜」，較宏觀的理由有兩個。首先，筆者一直相信千八米是一項很特別的途程，會有所謂的專家，而「水箭龜」今季無論是跑沙田或快活谷千八米的表現出色，其中谷草此程兩戰得一冠一亞，...
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