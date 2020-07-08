立會追梁游薪津共186萬

前立法會議員青年新政梁頌恆和游蕙禎在二○一六年被撤銷議員資格後，仍未向立法會償還九十三萬元酬金、已支出款項、利息和訟費等。立法會行政管理委員會昨召開閉門會議，主席梁君彥表示，梁頌恆就無理會行管會多番追討，行管會將會向他提出破產申請。行管會將由律師回應游蕙禎的還款建議，希望與她達成協議；梁頌恆則沒有理會行管會追討，行管會決定向他提出破產申請。



另外，行管會正向許智峯、陳志全和朱凱廸追討他們在會議廳和會議室投擲惡臭物的清潔費和復修費。



