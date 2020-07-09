﻿19確診 本地新高 安老院茶餐廳大爆疫

本港疫情惡化，昨天累計確診個案增至一千三百二十三宗。「港泰護老中心」再多八人確診，包括四男一女院友，年齡介乎六十七至七十九歲，並有四名員工，群組累計九人染疫，至今未知感染源頭。
五院友四員工染疫
衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，「港泰」部份員工居於慈雲山的宿舍，六人住萬年戲院大廈，兩人住高美樓，與其集團旗下另一間毓華護老院的員工同住，中心會安排各員工入進檢疫中心。
粥店及茶餐廳各添兩宗
一名早前光顧坪石邨「彬記粥麵美食」後確診的男顧客（的士司機），傳染兒子，其太太亦確診，她在鰂魚涌華蘭中心百佳超級巿場的壽司檔工作。當局相信個案是家居傳播。另一名七十一歲男患者亦有光顧「彬記」，令該群組增至七人確診。
佐敦「新發茶餐廳」再多三名顧客確診，當中兩人是的士司機。另一名確診的五十五歲的士司機留醫深切治療部，未知他有否光顧「新發」，其感染源頭未明，他的女兒亦初步確診，在聖母書院就讀。張指，如學生對病毒呈陽性，會建議學校停課十四日。
張又指，近日發現確診者體內的病毒量好多，擔心傳染性更高。根據外國經驗，確診數字會劇增得「好犀利」，如果公眾鬆懈，染疫個案會以倍數激增。她認為，目前是收緊社交距離措施的時機，詳情有待政府公佈。最近個案與食肆有關，張竹君認為，市民轉買外賣「係一個好嘅選擇。」她又建議市民，盡量不要選擇太擠擁的食肆，盡量分開坐，不要群聚，最好與家人一起光顧，不要約很少見的親友用餐，萬一有一個隱性個案就可能全部人染病。
其餘五宗輸入個案，包括兩名來自印度、兩名來自菲律賓的海員，以及一名來自哈薩克的女子，其三個月大的嬰兒亦對病毒初步呈陽性反應。
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