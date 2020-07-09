﻿19確診 本地新高 安老院茶餐廳大爆疫

本港新冠疫情大爆發，昨天一日新增二十四宗確診病例，創單日新高，其中十九宗為本地個案，主要涉及兩大群組，慈雲山「港泰護老中心」增加八人確診，坪石邨「彬記粥麵美食」及佐敦「新發茶餐廳」群組添六人染疫，當中一名五十五歲的士司機須入深切治療部。截至今晨一時，再新增至少五宗初步確診，當中涉及「港泰」的院友。當局指出，近日確診病例的病毒量偏高，加上昨天另有五人感染的源頭不明，憂慮感染人數會以倍數激增，建議親友減少見面，並稱是時候收緊限聚措施，以防止社區大爆疫。



本港疫情惡化，昨天累計確診個案增至一千三百二十三宗。「港泰護老中心」再多八人確診，包括四男一女院友，年齡介乎六十七至七十九歲，並有四名員工，群組累計九人染疫，至今未知感染源頭。



五院友四員工染疫



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，「港泰」部份員工居於慈雲山的宿舍，六人住萬年戲院大廈，兩人住高美樓，與其集團旗下另一間毓華護老院的員工同住，中心會安排各員工入進檢疫中心。



粥店及茶餐廳各添兩宗



一名早前光顧坪石邨「彬記粥麵美食」後確診的男顧客（的士司機），傳染兒子，其太太亦確診，她在鰂魚涌華蘭中心百佳超級巿場的壽司檔工作。當局相信個案是家居傳播。另一名七十一歲男患者亦有光顧「彬記」，令該群組增至七人確診。



佐敦「新發茶餐廳」再多三名顧客確診，當中兩人是的士司機。另一名確診的五十五歲的士司機留醫深切治療部，未知他有否光顧「新發」，其感染源頭未明，他的女兒亦初步確診，在聖母書院就讀。張指，如學生對病毒呈陽性，會建議學校停課十四日。



張又指，近日發現確診者體內的病毒量好多，擔心傳染性更高。根據外國經驗，確診數字會劇增得「好犀利」，如果公眾鬆懈，染疫個案會以倍數激增。她認為，目前是收緊社交距離措施的時機，詳情有待政府公佈。最近個案與食肆有關，張竹君認為，市民轉買外賣「係一個好嘅選擇。」她又建議市民，盡量不要選擇太擠擁的食肆，盡量分開坐，不要群聚，最好與家人一起光顧，不要約很少見的親友用餐，萬一有一個隱性個案就可能全部人染病。



其餘五宗輸入個案，包括兩名來自印度、兩名來自菲律賓的海員，以及一名來自哈薩克的女子，其三個月大的嬰兒亦對病毒初步呈陽性反應。



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