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【育兒心得】4大問題反思Naughty Corner 專家:無助改善行為 反損親子關係

2020-07-09 列印
【育兒心得】4大問題反思Naughty Corner 專家:無助改善行為 反損親子關係
【育兒心得】4大問題反思Naughty Corner 專家:無助改善行為 反損親子關係
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　　不少家長會用Naughty Corner（或稱冷靜區）來教導孩子，認為比打屁股等體罰更「文明」。事實上，專家指Naughty Corner很多時是無效果，原因有幾方面……

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