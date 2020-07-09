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袁國勇批政府放寬防疫 料未來數日感染續升

2020-07-09 列印
袁國勇批政府放寬防疫 料未來數日感染續升
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　　本港出現第三波疫情，感染源頭不明，病例遞增。港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，今次爆發是「所有專家嘅預料之內」，原因之一是政府在父親節前放寬食肆防疫措施，確診個案陸續浮現，如果不即時採取措施，預計未來幾日感染數目會繼續上升。

　　袁認為，食肆必須保持社交距離，食客應向同一方向進食，以免飛沫交叉傳播。他強調沒有病徵的患者，唾液每毫升可有一億至十億病毒載量，收餐與送餐人員應分開，避免食客間交叉感染。

　　香港酒吧業協會副主席錢嶲永認為，政府不應向行業開刀，如收緊食肆的防疫政策，將與保就業計劃及派發一萬元現金相違背，促請政府應加強源頭防疫，強制所有外來人士強制檢疫。

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