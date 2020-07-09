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世衞認新冠病毒可空氣傳播

2020-07-09 列印
世衞認新冠病毒可空氣傳播
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　　全球新冠肺炎確診病例持續增加，世界衞生組織警告疫情仍未達巔峰，並承認有證據浮現，新型冠狀病毒可能透過空氣傳播，特別在擠擁、密封和通風不良的環境。

  全球二百三十多名科學家早前發表聯署公開信，指有證據顯示新型冠狀病毒有機會透過空氣中的微粒傳播，促請世衞修改防疫建議。世衞最終承認，新型冠狀病毒可透過空氣傳播，特別在擠擁、封閉、通風不良的環境。

美國正式退出世衞

　　此外，美國國務院發言人指，美國已知會聯合國秘書長古特雷斯，正式退出世衞，明年七月六日生效。古特雷斯發言人確認收到通知，正核實美國是否滿足所有退出條件。

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