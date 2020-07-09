  • 2020年7月9日 星期四
  • 31º
  • 79%
熱門： 的士激吻新冠肺炎國安法袁國勇

日報新聞 > 港聞

美股中段升19點

2020-07-09 列印
　　美國周三股市反覆，杜指中段報二五九○九點，升十九點；納指則報一○四三五點，升九十一點。

  滙控美國預託證券價格見三十七點二三港元，升零點二三港元；騰訊則見五百四十一點五七港元，跌一點四三港元。

  紐約期金報每盎司一千八百二十二美元，升十二點一美元；紐約期油則報每桶四十點五九美元，跌零點○三美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd