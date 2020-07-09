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60歲兩元乘車優惠料推遲至明年實施

2020-07-09 列印
　　多名立法會議員昨在立法會質詢時間表示，政府今年一月提出將「兩元乘車優惠」的合資格年齡門檻，由六十五歲下調至六十歲，但至今仍未實施。勞工及福利局局長羅致光指政府委託的顧問正檢討計劃，研究將紅巴及其他公共交通工具納入補貼，若在研究完成前率先下調年齡門檻，將導致有關公共交通工具流失大量乘客。

　　羅致光又指，香港目前有三百六十萬張在市面流通的長者八達通，但二○一八年只有一百二十七萬名六十五歲或以上長者，若果未能有效防止兩元乘車優惠被濫用，將嚴重浪費公帑。他明白社會關注計劃的實施時間表，強調當局會爭取在下個財政年度推行。

　　對於政府要推遲實施計劃，立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌指感到失望，批評政府一拖再拖，又指不少六十至六十四歲的市民仍要上班工作，他們均希望能減低交通開支，他敦促政府盡快在今年底實施計劃。



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