﻿駱惠寧：﻿﻿國安公署成「守門人」﻿

中央駐港維護國家安全公署昨早舉行揭牌儀式，兼任國家安全事務顧問的中聯辦主任駱惠寧強調，公署會成為「國家安全的守門人」。國安公署署長鄭雁雄表示，會嚴格依法履行職責，不侵害任何個人或組織的合法權益。



銅鑼灣維景酒店被改裝成國安公署臨時辦公大樓。中聯辦主任兼國安事務顧問駱惠寧、國安公署署長鄭雁雄、全國政協副主席董建華及梁振英、特首林鄭月娥、三名司長等均有出席揭牌儀式。儀式舉行期間，附近一帶明顯加強警力，多輛警車停泊戒備。



駱惠寧致辭時表示，駐港國安公署成立，標誌香港維護國家安全執行機制基本形成；他批評一些別有用心的反中亂港份子，竭力對公署進行污名攻擊，抹黑內地司法制度和法治狀況，企圖令市民產生不必要的疑慮和恐慌。「我可以負責任的告訴大家，中國內地擁有健全的法律制度和良好的法治環境。（公署）是香港安全的使者，也是國家安全的守門人。」他又指許多在華外國人都認為中國是最能給人安全感的國家。



公署揭掛牌正式運作



鄭雁雄說將依法加強與中聯辦、外交部特派員公署、駐港部隊的工作聯繫，依法與香港維護國家安全委員會及有關機構建立協作機制；也將嚴格依法履行職責、依法接受監督，不侵害任何個人或組織的合法權益。



林鄭月娥指港區國安法體現中央對香港特區的信任，認為中央有需要保留權力，處理極少數的案件。她又說期待與國安公署署長鄭雁雄的合作。



國務院港澳辦昨發聲明表示，將全力支持和配合駐港國家安全公署履行職責，呼籲社會各界人士全力支持公署的工作，維護香港的長期繁榮穩定。



