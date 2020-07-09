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7·1後入職公務員 須簽文件效忠特區

2020-07-09 列印
　　公務員事務局提交立法會的文件建議，所有由今年七月一日或之後入職的公務員，均須簽署文件確認擁護《基本法》，以及效忠香港特區。現職公務員亦應遵守有關要求，以體現公務員的一貫責任。

　　日後所有獲推薦晉升出任較高職級，或獲推薦轉任至另一職系的公務員，會安排宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》以及效忠香港特區。

　　另外，在決策過程中擔當重要角色或較高職級的公務員，以及職務較為敏感的公務員如紀律部隊人員、政務主任等，亦須宣誓或簽署文件。首長級中較高職級的公務員應以宣誓方式進行。

　　公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，政府要清楚通知公務員簽署文件後，會受到多少制衡及底線，爭議點在於下班後的言論是否仍受限制。

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