7·1後入職公務員 須簽文件效忠特區

剛周日郭能和莫雷拉均因陣上犯不小心策騎而被罰停賽，兼以罰款代替另外停賽一日，換言之他們均不可以在今季的煞科夜上陣。對郭能而言影響未算太大，或許是減少收入而已，但對於莫雷拉來說，則如同將他今季爭奪冠軍騎師寶座的希望粉碎，因為即使未計昨晚賽果，他已落後潘頓六場頭馬，季內他餘下七月十二日可披甲，要後來居上實在談何容易，而且還未包括潘頓同樣有機會增添頭馬進帳，所以莫雷拉今季只好又一次做阿二。 回說剛周日郭能和莫雷拉犯不小心策騎的兩宗事件，郭能在第二場策騎「好運寶寶」因末段斜跑干擾「糖糖幸運」，令後駒失去競逐第三名的機會，無論斜跑的幅度及影響程度均大於莫雷拉所犯規的一場，筆者認為罰則...

2020-07-09