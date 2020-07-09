  • 2020年7月9日 星期四
  • 31º
  • 79%
熱門： 的士激吻新冠肺炎國安法袁國勇

日報新聞 > 港聞

李家超：無計劃禁警員「跪頸」

2020-07-09 列印
　　保安局局長李家超昨在立法會大會，回應議員就警務人員使用鎖頸式武力的質詢，指警員使用武力要有必要性及相稱性，目前無計劃禁止警員使用鎖頸式武力，強調「跪頸」並非殺人武力。

　　對於警員多次被拍攝到用「跪頸」方式對待示威者，美國警察已禁止使用有關方式，李家超強調任何武力如運用不當都有風險，本港警方自去年六月起至今，執法過程中沒有一個人因警方執法死亡，他認為警方面對人身威脅下，都能處理暴力及社會混亂，因此應多謝警隊比外國處理得更好。

　　李家超又指，警方在過去超過一年，使用的武力都是有需要及能夠處理面對的情況，屬於恰如其分，如任何人感不滿可以投訴。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd