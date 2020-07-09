﻿的士男女車廂不雅激吻﻿ ﻿或犯「有違公德罪」可判七年﻿

昨日網上瘋傳兩條相信是同一對男女在的士上纏綿短片，當中一段更見女乘客彎身伏在男乘客大腿位置，極為不雅。有大律師稱，兩乘客可能觸犯「有違公德罪」，罪成最高可判囚七年。



昨日網上流傳兩段分別均長約三分鐘的短片，根據短片上的時間，為前天晚上九時許。一名穿白色恤衫中年男子，與一名穿白衣短裙女子，懷疑在中環畢打街登上一輛的士，當時短裙女子身披着相信是男子的灰色西裝褸。短片中兩人先要求前往西環，再過海前往九龍。



公開短片涉違私隱例



其中一短片見到該對男女登上的士後，男方隨即脫下口罩及拉下女方的口罩，然後激烈擁吻，其間男方一度將手伸入女方衣服內「游走」。另一段短片則見男女雙方擁吻後，女方彎身把頭伏在男方大腿上，疑進行不雅行為。約一分鐘後女子坐回正常姿勢，並戴上口罩。女子指示司機停車後，短片結束。



據悉，有關短片昨凌晨在多個網上及手機群組瘋傳，其後有群組將有關短片刪除，但已被網民下載瘋傳，並引起熱議。有網民看罷片段留言指罵司機將片段放上網缺德及認為侵犯他人私隱。車上兩男女事後迅速被網民起底，有指男方為一間中資公司高層，任職首席財務官；女方為一名傳銷員。



大律師陸偉雄表示，不討論誰人將的士車cam拍攝的乘客車上情況上載互聯網，雖然車廂內擁吻並非違法，但兩男女乘客其他行為，如女方伏在男方大腿上有所動作，可能已觸犯「有違公德罪」，一經定罪最高可判監七年。他呼籲市民切勿以身試法。