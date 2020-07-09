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郭卓堅欠156萬訟費 高院頒令破產

2020-07-09 列印
■郭卓堅因拖欠訴訟費，被高院宣告破產。
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　　有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，因為拖欠四宗案件的訴訟費，合共約一百五十六萬元，昨高等法院許家灝聆案官閱讀律政司提交的文件後，宣告他破產。

　　郭卓堅五月曾申請司法覆核，指控行政長官林鄭月娥違反不向貧苦人家索取訟費的承諾，要求法庭頒令行政長官及律政司司長不守承諾，違反《基本法》要員法律責任。但法官指沒有證據顯示行政長官及律政司司長曾清晰表明會豁免郭的應繳訟費，故駁回其司法覆核申請，並建議郭應在破產法庭提出有關論點，惟郭昨天並沒有到庭。

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