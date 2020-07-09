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美擬打擊聯匯 取消與港引渡協議

2020-07-09 列印
　　《港區國安法》實施後，彭博社昨天引述消息，美國有官員在國務院內部提議取消與香港間的引渡協議，或終止與香港警方合作，更指要打擊香港聯匯制度，措施包括限制香港的銀行業兌換美元，強調美國政府首要懲罰香港銀行。報道又指出，有美國官員反對有關建議，認為只會損害香港及美國銀行業，未必能影響內地，提議也未至白宮最高決策層面。

　　浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，限制美元在香港流通有如雙刃劍，如實施對中美雙方均有害。

  香港銀行大部份為中資及外資，如美方選擇制裁中資銀行，會導致中方履行中美首階段貿易協議時，無法使用美元結算。長遠只會逼受影響機構及國家不再使用美元，加快去美元化。

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