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中大統計學分析 糖尿病患較易染疫

2020-07-09 列印
中大統計學分析 糖尿病患較易染疫
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　　中文大學醫學院生物醫學學院的研究人員，利用統計學方法，分析可能造成新冠病毒感染的高危因素，糖尿病有機會是感染新冠肺炎的高危因素，此病症透過改變ACE2受體（又稱「血管緊張素轉換酶」）的表達程度，令患者更易感染新冠病毒或染後病情加重。

　　團隊利用「全基因組關聯研究」的「大數據」，以探索能改變ACE2受體在肺部表達程度的相關疾病和血液蛋白，證明ACE2是新冠肺炎病毒入侵人體的關鍵受體，這受體的表達程度愈高，感染機會愈高。

　　中大醫學院生物醫學學院助理教授蘇漢昌（見圖）指基因組大數據有巨大潛力，有助找出感染高危因素和治療方案。

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