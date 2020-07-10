﻿第三波爆疫 限聚明收緊 飲酒唱K縮人數 食肆一枱限八人

新冠肺炎疫情第三波大爆發，政府急急收緊部份限聚令。食衞局局長陳肇始宣佈，由明日零時起，食肆每枱人數不可多於八人，整體入座率也不得超過六成，酒吧不得多於四人一桌，有關新限聚令為期十四天至本月二十四日，健身中心、派對房間和卡拉OK的設施或房間，人數收緊至八人。陳肇始稱，將優先為職業司機、安老院舍等群組做病毒檢測，以找出染疫者，阻止疫情擴大，當局亦希望本月底的日均恒常檢測量可以增至逾七千五百個。



昨天出現四十二宗確診，當中七成六為本地感染，部份患者感染源頭不明，疫情趨向嚴峻。陳肇始宣佈，由明日凌晨起，限制食肆每枱人數不得多於八人，整體顧客數目不得超過座位數目的六成，桌與桌之間仍維持一點五米距離或有隔板分隔，而顧客進食以外必須戴口罩。酒吧及夜店不可多於四人一枱。至於健身中心、派對房間和卡拉OK場所的設施或房間，人數收緊至八人。新措施為期十四天至本月二十四日。



派對房間不超八人



陳表示，現時公共地方「限聚令」仍維持在五十人，當局會觀望疫情發展再作改變，呼籲市民盡量外賣，避免外出用膳及聚會。她強調，疫情進入「新常態」絕非不負責任的講法，指世衞與很多專家都認為，在未有疫苗或者有效治療前，新冠病毒將與人類常存。市民在「新常態」下亦應接受，防疫措施會出現張弛交替的情況。



每日檢測月底增至7500個



因應近日出現茶餐廳、安老院舍等群組個案，陳肇始指政府將主動為老人院舍員工、餐廳員工及公共交通司機等高危群組做病毒檢測，相關部門會盡快展開相關工作。就有專家指本港檢測量一直不足，她指前日的檢測量達七千多個，每月檢測量亦由三月的六萬六千個，增至上月的十萬九千個，隨著衞生署及港大、中大醫學院等已增購檢測機器，希望本月底的每日恒常檢測量可增至七千五百個。



她又稱，粵港澳三地商討健康碼互認的工作已差不多完成，但需要三地一致同意，認為要適合開通時，才可以開始。但她指出，本港疫情反覆，政制及內地事務局正在聯防聯控機制下，與其他地方商討該如何再推進。







