  • 2020年7月10日 星期五
  • 32º
  • 68%
熱門： 新冠肺炎限聚令海關櫃員機禮頓山

日報新聞 > 港聞

澳牛昨起停業 網民讚有承擔

2020-07-10 列印
　　本港爆發第三波新冠肺炎疫情，茶餐廳是重災區之一。位於佐敦的人龍茶餐廳澳洲牛奶公司（澳牛），積極避疫，於前晚宣佈由昨日起暫停營業兩星期至本月二十三日。不少網民支持「澳牛」暫停營業的決定，讚揚餐廳反應迅速，即使收入減少，但肯承擔社會責任。

　　「澳牛」侍應以上菜奇快的「光速餐」及店員「火爆」的服務態度而聞名，除了有不少香港粉絲之外，也頗得內地遊客歡心，不時有內地人大排長龍，只為享受一杯香滑絲襪奶茶和厚滑蛋治。早在今年三月二十六日「澳牛」亦曾因應疫情而暫停營業二十二日，直至四月十六日重開。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd