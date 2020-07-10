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日韓疫情反彈 東京增224新症

2020-07-10 列印
■東京增加二百二十四宗病例，街上行人都戴口罩。美聯社
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　　全球確診人數突破一千二百萬，近五十五萬人死亡。日韓疫情出現反彈，東京都昨天新增二百二十四宗病例，是前一日的三倍，創單日新高。南韓再多五十宗確診病例，超過一半是本地感染，當中大部份來自光州市，累計超過一萬三千人感染，超過二百八十人死亡。

　　美國新增逾六萬宗病例，破單日紀綠，累計逾三百一十五萬人染病，近十三萬五千人病逝。總統特朗普堅持學校秋季全面復課，警告若有學校不跟隨，將會扣起聯邦政府經費。

　　此外，受疫情重挫，逾二百年歷史、有美國總統御用品牌之稱的著名男裝品牌Brooks Brothers損失慘重，上月關閉五十間美國本土分店，遣散近七百名員工，周三申請破產保護，尋找買家易手。

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