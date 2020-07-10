香港新冠肺炎疫情爆發第三波，昨天激增四十二宗確診個案，七成六是本地感染，大部份與長者院舍、餐廳和的士有關，都是高危處所或容易傳播的途徑，本港抗疫工作正處於危急狀態。政府昨天強調，已經擴大病毒的檢測數字和範圍，但現實上仍不足以截斷社區傳播鏈，當務之急，是針對新出現的高危群組，進一步擴大檢測量，同時鼓勵市民一有不適，主動去醫院尋求檢測。 食衞局局長陳肇始指出，過去數個月的檢測，除了數量不斷增加，也有針對性地分層擴大範圍，至近期日均檢測量超出七千五百多個，顯示政府一直致力擴大檢測網。但觀乎第三波疫情來勢洶洶，檢測網仍不夠大，隱形患者成漏網之魚。唯今之計，是進一步擴大檢測，涵蓋面愈...

2020-07-10