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美股中段跌374點

2020-07-10 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二五六九二點，跌三百七十四點；納指則報一○四七七點，跌十五點。滙控美國預託證券價格見三十六點五三港元，跌零點五七港元；騰訊則見五百四十六點九二港元，跌十六點○八港元。紐約期油則報每桶三十九點九五美元，跌零點九五美元。
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