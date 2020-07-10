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港首艘低排放環保渡輪「曉星」啟航

2020-07-10 列印
　　天星小輪前年起分批改裝低排放環保渡輪，旗下一艘名為「曉星」輪年初完成改裝，昨日舉行啟航禮，成為香港第一艘行走日常航線的低排放環保渡輪，將來往灣仔及尖沙咀航線，票價不變。

　　「曉星」輪早於一九六五年首航，改造工程及測試逾六個月，棄用傳統柴油，並選用低硫柴油及電力混能系統，取代傳統的柴油二衝程引擎，由兩台新型柴油發電機供電驅動，其所排出的黑煙和其他空氣污染物將較其他渡輪減少超過一半。

　　天星小輪總經理何龍偉表示，客艙內改設兩道貫通上下層、較以往寬闊的樓梯，剔除船隻下層企位，令「曉星」輪可載人數由五百二十三人降至三百九十九人，以增加船艙內的空間感。

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