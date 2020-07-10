暫停澳港引渡協議 澳洲延長港人簽證至五年

《港區國安法》實施後，多國以延長港人居留期限作回應。澳洲總理莫理遜宣佈，延長港人持學生或工作簽證居留期限至五年，為日後申請入籍鋪路，同時宣佈暫停澳洲與香港的引渡協議，並更新對港的旅遊警示，建議國民不要前往香港。在北京，外交部發言人趙立堅敦促澳洲立即停止干涉香港事務。



繼英國早前宣佈將會向英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑後，澳洲總理莫理遜昨日表示，與全球其他政府一直關注香港實施《港區國安法》，基於香港的變化，港人或會尋求在其他地方開展生活，因此宣佈延長港人持有學生或臨時工作簽證居留期限至五年，其後可申請永久居留。



住滿五年可申永居



至於持有臨時畢業生簽證或技術簽證的港人，可獲同等待遇。莫理遜又指，目前有約一萬名身處澳洲的港人持有有關簽證，預計申請數量不會急增，強調有關申請人會按照同樣規定審核。他又宣佈暫停執行澳洲跟香港的引渡協議，並已知會港府和中國政府。另外，澳洲當局更新旅遊警示，建議國民不要前往香港，因為《港區安國法》詮釋廣泛、國安定義模糊，警告有機會無意違法，增加被捕風險。



中國駐澳洲大使館表示強烈不滿和堅決反對，形容是粗暴干涉中國內政，充份暴露虛偽性和雙重標準。外交部發言人趙立堅則指，中方對澳洲言論及措施保留追究的權利，一切後果由澳方承擔。



中原移民顧問（香港）董事總經理許大衛對本報說，港人一般會選擇投資移民或技術移民澳洲，但兩者門檻都不低，其中投資移民需約一百五十萬至五百萬澳元；技術移民更設有計分制及規定申請人有足夠的工作經驗，才會獲批。他預計，大部份有意移民的港人，目前都會「睇定啲」，才決定是否離開香港。



