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五眼聯盟外長商港局勢

2020-07-10 列印
■「五眼聯盟」外長電話會議提及香港局勢。
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　　路透社昨日引述加拿大官員消息指，美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成的情報分享組織「五眼聯盟」周三舉行外長電話會議，期間談及香港局勢，但該名官員拒絕透露詳細內容。

　　同時，加拿大外長商鵬飛在社交網站上發文指，會上討論了許多國際和平和安全問題，但未有提及有否討論香港問題。《港區國安法》生效後，商鵬飛曾發表聲明，宣佈暫停執行與香港的引渡條約，禁止出口敏感軍用物品，並考慮加強香港移民措施。加拿大總理杜魯多早前亦指，加拿大將繼續與五眼聯盟國家合作，在國際層面應對《港區國安法》。

　　另外，紐西蘭亦表示，正審視與香港的關係，包括引渡安排及旅遊建議等。

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