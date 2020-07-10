五眼聯盟外長商港局勢

同時，加拿大外長商鵬飛在社交網站上發文指，會上討論了許多國際和平和安全問題，但未有提及有否討論香港問題。《港區國安法》生效後，商鵬飛曾發表聲明，宣佈暫停執行與香港的引渡條約，禁止出口敏感軍用物品，並考慮加強香港移民措施。加拿大總理杜魯多早前亦指，加拿大將繼續與五眼聯盟國家合作，在國際層面應對《港區國安法》。
另外，紐西蘭亦表示，正審視與香港的關係，包括引渡安排及旅遊建議等。
新冠肺炎疫情第三波大爆發，政府急急收緊部份限聚令。食衞局局長陳肇始宣佈，由明日零時起，食肆每枱人數不可多於八人，整體入座率也不得超過六成，酒吧不得多於四人一桌，有關新限聚令為期十四天至本月二十四日，健...
2020-07-10
內地多省份連日暴雨引發洪災及山泥傾瀉。早前受新冠疫情衝擊的湖北黃岡市黃梅縣同樣發生山泥傾瀉，造成九名村民被埋，包括三名小童。據報最小的被埋者只有三歲。搜救至周四凌晨三時，已救出八名被困者，其中七人無生...
2020-07-10
南北韓的局勢剛見回穩，又見變數。美國有線新聞網絡（CNN）周三報道，取得最新拍攝到的人造衛星照片，顯示北韓有一座沒有向外公佈擁有的設施，有研究員懷疑北韓在那座設施內製造核彈頭，更指就算早前談判期間其活動仍頻繁。另有關美國國務院常務副國務卿兼對朝特別代表比根訪南韓時，南韓統一部表示，歡迎比根表明大力支援兩韓合作的立場。 據報，這些疑涉北韓核設施的照片，是由私營公司Planet Labs的人造衛星拍攝，交給米德爾堡國際研究所分析。照片中所顯示的設施，位於首都平壤附近。北韓領導人金正恩的政府從來沒有向外公佈擁有這座設施，相信它與北韓的核子發展計劃有關，而且保持活躍。美國中央情報局...
2020-07-10
據星島地產網報道，屋苑紛錄用家市價承接。其中大角咀君滙港低層，面積474方呎，以855萬易手，呎價18038元。另外，東涌東堤灣畔中層，面積813方呎，以988萬零議價沽出，亦屬市價水平。 君滙港兩房...
2020-07-10
儘管美國最新勞工數據較預期理想，但肺炎疫情有加劇之勢，投資者持觀望態度，美股三大指數周四早段下滑。杜指曾挫543點或2.09%，見25523點，跌穿2.6萬點大關。標普指數曾跌54點或1.7%，至於以...
2020-07-10
皇家蘇斯達翼鋒奧耶沙巴爾今季表現不俗，近三場西甲貢獻四次助攻，有傳曼城有意收購他接替已落實離隊的利萊辛尼，但此子矢言希望繼續留隊直到掛靴。這名廿三歲鋒將以成為皇蘇傳奇為目標，一於在今晚聯賽與近期頻頻士哥的射手阿歷山大伊沙克聯手於主場摧毀CF格蘭納達，主勝去馬。 （Now632台周六凌晨1:30直播） 廿三歲的奧耶沙巴爾一一年加入皇家蘇斯達青年軍，今季踏入升上皇蘇一隊的第五季，此子已成為球隊進攻核心，各賽事收錄士哥和助攻各十一次，對上三仗聯賽更貢獻四次助攻，獲前皇蘇名將艾拔圖盧比斯盛讚：「他很有才華，雖然年紀輕輕，但已是球隊領袖。」 曼城垂青不為所動 如此表現自然吸引歐洲各大...
2020-07-10
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
賭王何鴻燊5月26日離世，享年98歲，家屬一連三日為他在香港殯儀館設靈及舉殯，前晚摯親為他守夜，昨日設靈及公祭，賭王生前廣結善緣，各界名人、明星友好紛前來送別，當中包括國際巨星成龍、謝賢、汪明荃等，他...
2020-07-10
香港新冠肺炎疫情爆發第三波，昨天激增四十二宗確診個案，七成六是本地感染，大部份與長者院舍、餐廳和的士有關，都是高危處所或容易傳播的途徑，本港抗疫工作正處於危急狀態。政府昨天強調，已經擴大病毒的檢測數字和範圍，但現實上仍不足以截斷社區傳播鏈，當務之急，是針對新出現的高危群組，進一步擴大檢測量，同時鼓勵市民一有不適，主動去醫院尋求檢測。 食衞局局長陳肇始指出，過去數個月的檢測，除了數量不斷增加，也有針對性地分層擴大範圍，至近期日均檢測量超出七千五百多個，顯示政府一直致力擴大檢測網。但觀乎第三波疫情來勢洶洶，檢測網仍不夠大，隱形患者成漏網之魚。唯今之計，是進一步擴大檢測，涵蓋面愈...
2020-07-10
近日新冠肺炎在港第三波爆發，連日確診數目大增，故此馬會於周日沙田煞科戰後，會再開會研究短期內的活動安排，避免病毒傳染，包括下周三的跑馬地煞科戰、翌日晚上的冠軍人馬頒獎禮，以及擬於本月二十一日恢復的六合彩攪珠，都可能會因應疫情而有改動。 馬場浮世繪
2020-07-10