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六千防暴警分批返原崗位

2020-07-10 列印
六千防暴警分批返原崗位
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　　《港區國安法》至今已實施十一日，有報道引述消息指，鑒於近日示威規模及次數已大不如前，警方經風險評估後決定，將六千名處理示威的防暴警分批安排返回原本崗位，預料本月尾只餘二千多人。

　　據悉，警方因應去年六月的反修例示威，制定「踏浪者」行動，最高峰時曾在六大總區，安排六千名防暴警，分三梯隊應付全港的示威衝突，有關安排一直維持至《國安法》實施前。但自法例實施後，示威規模及次數已大不如前，警方決定本月十二日起，分批安排所有衝鋒隊及第三梯隊的軍裝人員返回原本崗位，同時警員日常巡邏亦只需軍裝配備。警方亦會調整工作更份，由每日兩更，每更十二小時，改回每更八小時的三更制。

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