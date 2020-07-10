﻿公眾泳池授泳滋擾投訴增﻿ ﻿申訴署：康文署規管不足﻿

申訴專員公署昨天公佈主動調查報告，指泳客在公眾泳池內授泳帶來滋擾的投訴，自二○一六年起有上升趨勢，過去三年投訴總數上升近八成，又發現康文署在公眾泳池泳線分配及監管不足，沒有查核泳會違規舉辦泳班牟利。



公署報告指出，過去曾接獲市民的意見和投訴，指有泳客在公眾泳池內進行私人或集體授泳活動，對其他泳客構成滋擾，但康文署未能作出有效規管，以致問題持續。在沒有設立「公眾授泳區」的公眾泳池，在一六至一八年間，投訴數字升幅達百分之一百；而在設立「公眾授泳區」的公眾泳池，投訴宗數同期升幅只有百分之二十。



泳線分配不公



公署建議當局考慮為設立「公眾授泳區」制定統一和具體的政策及機制；當中須明確規範授泳活動只可在「公眾授泳區」內進行，包括收費的授泳活動及親友間的私人教授，將不同類型的泳池使用者分流。



此外，申訴專員趙慧賢透露，康文署自○五年起實施「中央分配泳線計劃」，將部份公眾泳池泳線分配予七個體育總會，總會可推薦旗下屬會，以半價租用泳線訓練。不過，公署發現有分配不公的情況，由香港業餘游泳總會及拯溺總會佔用大部份獲分配時數。以泳總為例，在一七至一八年度，有十個泳會已佔去近一半泳線時數，反映泳總小部份泳會佔用了大量公眾資源。公署認為康文署應為個別總會或泳會租用泳線的比例設上限。



趙慧賢又稱，康文署未能有效規管租用泳線的團體，是否作非牟利用途，只單靠信納會章列為非牟利團體；亦有泳會透過不同總會申請泳線，但取得泳線後不時取消或更改，建議加入懲罰機制。



