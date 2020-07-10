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私院低收費病牀使用率低促檢討

2020-07-10 列印
　　本港有兩間私家醫院須按照批地條款，提供不少於兩成的低收費病牀。申訴專員公署主動調查低收費病牀的使用率，發現其中一間私院在三年內，僅接收兩名公立醫院病人，促請醫管局檢視轉介成效，並研究將轉介安排恒常化，避免公立醫院的壓力在「逼在眉睫」時才啟動有關安排。

　　政府早年以象徵式地價一千元，將土地批予兩間私家醫院，兩院須提供不少於兩成的低收費病牀，每日住院費不得超過一百二十元。公署指在二○一七至一九年三次流感高峰期，其中一家私醫在兩次流感高峰期，僅接收兩名公立醫院病人。

　　申訴專員公署認為，醫管局應檢討轉介成效欠佳原因，研究放寬轉介病人限制，考慮將轉介安排恒常化等，減輕公立醫院壓力。

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